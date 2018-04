Klassiske biler på Kulturhavnen

Med forårets komme er det også tid at finde de klassiske biler frem fra gemmerne. På søndag er der mellem klokken 13 og 16 rig mulighed for dels at lufte sin egen klassiske bil - dels at komme ned på pladsen foran Kulturværftet, Kronborg og M/S Museet for Søfart og nyde synet af de smukke, gamle, klassiske køretøjer, som lines op.