Klasser hjemsendt på alle Espergærde Skoles afdelinger

Rigtig mange elever i Espergærde får i disse dage fjernundervisning. Det skyldes at Espergærde Skole har valgt at hjemsende en række klasser den kommende tid. Det fremgår af en intern statusopdatering af skoleleder, Andreas Elkjær.

Her fremgår det at 9 klasser på Mørdrupskolen er hjemsendt til i løbet af denne uge. Det drejer sig om 5. årgang og 6. årgang, samt en klasse fra henholdsvis 1. og 2. årgang. Derudover er 7 klasser hjemsendt på Grydemoseskolen. Det drejer sig om 0. årgang, 1. årgang, en klasse fra 2. årgang samt hele 4. årgang. De vender tilbage på skolen den 3. december.

På Espergærdeskolen holdes en klasse på 4. årgang hjemme og også de forventes tilbage den 3. december. På den sidste skole under Espergærde Skole, Tibberupskolen, holdes 5 klasser hjemme. Det drejer sig om 7. årgang samt to af klasserne på 8. årgang. De forventes at være tilbage i skole i løbet af denne uge.

Flere smittede

De mange hjemsendelser skyldes, at to medarbejdere er blevet testet positiv for corona, ligesom to elever fra Tibberupskolen samt fire elever fra Grydemoseskolen også er bekræftet smittet med corona.