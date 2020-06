Klar til byvandringer

- Det bliver så godt for alvor at komme i gang med at formidle Danmarkshistorien på byvandringer. Det er det, jeg brænder for, og nu er det heldigvis muligt igen. Det er nogle spændende perioder, byvandringerne i juni handler om - de blev meget definerende for de to byers identitet. Erik af Pommern forvandlede Helsingør med Øresundstoldens indførsel, og Christian 4. gjorde København til en by af internationalt format og fordoblede byens størrelse.