Se billedserie Sådan var verden engang - og sådan bliver den forhåbentlig igen, måske allerede med en kæmpe havnefest til sommer. Foto: Lars_Skov

Klar til at genåbne med et brag af et år

Sammenhold og hurtig kommunikation er nogle af nøgleordene for at bringe idrætslivet i Hornbæk igennem den 2. nedlukning af al aktivitet.

Helsingør - 11. januar 2021 kl. 19:06 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Huer, sammenhold i krisetid og ikke mindst en forventning om, at når samfundet åbner igen, er der en opsparet lyst hos borgerne til at gøre alt det, de plejer at gøre - måske endda endnu mere. Det er i alt fald, hvad Hornbæk IF oplever her i 2. runde af pandemien, hvor idrætslivet igen er lukket ned. Efter omstændighederne går det godt. Medlemmerne ved godt, at det kun er for en periode, og derfor fastholder de medlemsskabet, og de mange trænere er fantastiske gode til at bevare kontakten og gejsten hos de børn, unge og voksne, som de træner.

