Klar til at bygge nyt efter dom over beboere i ghetto-sag

Opsagte beboere fra boligområdet Nøjsomhed led nederlag i går i Boligretten, men har anket. Boligselskab fortsætter helhedsplan, der skal få området væk fra ghettolisten.

Helsingør - 21. november 2020 kl. 08:10 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Ombygningen af 96 familieboliger til fordel for tilgængelighedsboliger for plus 50-årige med job bliver igangsat til marts - selv om en gruppe bestående af 8 familier har valgt at anke den dom fra Retten i Helsingør, som blev afsagt fredag.

I dommen blev opsigelserne kendt lovlige og påstanden om diskrimination blev afvist. Men ifølge den 27-årige opsagte beboer Riad Salamoun, der til dagligt er civilingeniør, så er familierne klar til at gå hele vejen i retssystemet - og i første omgang Landsretten. Og der er tale om en anke, som får opsættende virkning.

- Vi er naturligvis glade for, at vi har rettens ord for, at vores arbejde med sagen har været i orden. Samtidig respekterer vi beboernes ret til at få sagen prøvet. Selv om de bliver boende, så får det ikke en stor betydning for arbejdet med helhedsplanen, siger boligselskabet Boliggårdens direktør Bent Frederiksen.

- Vi går i gang med selve ombygningen af de syv opgange til marts, hvor vi starter omdannelsen til tilgængelighedsboliger. Rent praktisk er det så praktisk, at beboerne er fordelt på to opgange ud af syv, så vi kan nogenlunde problemfrit gå i gang. Vores plan handler også om mere end tilgængelighedsboliger, men også om udearealer, siger Bent Frederiksen.

Helhedsplanen skal få Nøjsomhed permanent væk fra den statslige ghettoliste og hindre, at området bliver stemplet som en »hård ghetto« med krav om eksempelvis nedrivning.

I første omgang ser det ud til, at Nøjsomhed ikke kommer til at figurere på den nye ghettoliste, som offentliggøres senere i år, da antallet af beboerne nu er 1.000. Det er grænsen for, at et boligområde er omfattet af reglerne.

