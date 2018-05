Klar til at betale regning: Vil redde buslinje 342

Politikerne er klar til at bruge 170.000 kroner på at sikre, at buslinje 342 bliver ved med at køre i den vestlige del af Hornbæk.

De 170.000 kroner udgør andelen for, at buslinje 342 under Villingebæk på sin rute og dermed betjener Villingebækvej, Horneby Fælledvej og Nordre Strandvej. Dermed var den del af ruten kortvarigt i ferie. Den gode nyhed for bussens passagerer er, at politikerne i By-, Plan-, og Miljøudvalget er klar til at lade Helsingør betale de 170.000 kroner. Årsagen er blandt andet, at ruten i den vestlige del af Hornbæk skønnes at være vigtig for busbetjeningen i området.