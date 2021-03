Planerne, der er på bordet. Foto: Vejdirektoratet/Trafikverket

Klar S-melding om HH-tunnel

Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Helsingør mener de nuværende HH-planer skal tages af bordet. Partiets lokale folketingsmedlem er ikke helt enig.

Helsingør - 30. marts 2021 kl. 03:59 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Mange borgere har igennem længere tid efterspurgt en holdning hos Helsingør Byråds næststørste parti til planerne om to HH-tunneller til jernbane og motorveje, som får drastiske konsekvenser for Helsingør by og Espergærde-området.

- Jeg forstår godt, at folk har spurgt. Men det har været vigtigt for mig at læse rapporterne grundigt igennem og diskutere det med medlemmerne, fortæller Claus Christoffersen, der er partiets borgmesterkandidat, og er 1. viceborgmester.

- Økonomisk hænger projektet ikke sammen. Og det gælder ikke kun jernbanetunnellen fra Helsingborg til Helsingør by - men også motorvejsforbindelsen til Espergærde/Snekkersten, siger Claus Christoffersen.

Milliardbeløbet er ifølge ham så stort, at det kunne bruges til andre formål - med større effekt.

I forhold til miljøet hæfter han sig ved, at en tunnel vil kræve nedrivning af 60 ejendomme i Helsingør by,og få store konsekvenser for den fredede Rørtang Kile og Espergærde-området.

Ikke mindst frygter han for, at Helsingør-motorvejen og Kystbanen ikke vil være i stand til at klare trafikpresset til skade for kommunens mange pendlere.

Ved sidste kommunalvalg kæmpede nuværende folketingsmedlem Henrik Møller - forgæves - for at tage borgmesterposten fra Benedikte Kiær(K), og har alle dage været tilhænger af en fast HH-forbindelse.

- Jeg er enig så langt, at projektets togdel ikke hænger sammen. Motorvejsdelen, synes jeg derimod ser fornuftigt ud. Men jeg kan samtidig ikke se en ren motorvejsforbindelse for mig, siger Henrik Møller.

