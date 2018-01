Nordskov Mølles Venner kæmper i øjeblikket for at få penge fra Realdania til at få renoveret møllehatten. Men alle sponsorgaver modtages med kyshånd. Foto: Presse

Klapborde til Nordskov Mølle

Helsingør - 27. januar 2018 kl. 20:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Nordskov Mølles Venner i Ålsgårde har igen fået en sponsorgave, denne gang fra firmaet Dancover, Nordre Strandvej 119G i Hellebæk. Gaven er 10 klapborde til brug for kommende arrangementer på Nordskov Mølle. Foreningen har ved tidligere lejligheder lånt borde af Selskabet til Anes Hus Bevarelse.

- Selvom møllen ikke er færdigrestaureret kan foreningen nu bruge den store kælder til arrangementer, da vi her har fået opført to toiletter og et primitivt midlertidigt køkken med koldt og varmt vand, fortæller næstformanden i Møllevenne-foreningen, Peter Sandholt.

- I den forbindelse kom Stig Peter Larsen fra Tikøb Mølle og installerede koldt og varmt vand inkl. vandvarmer og et brugt komfur, fortæller Sandholt.

Underværker

Nordskov Mølles Venner søger i øjeblikket foreningen Realdania via Underværker, en kampagne hvor ildsjæle kan søge om penge til projekter. Denne gang søges der om penge til at få renoveret møllehatten og gjort den parat til at modtage vinger.

- Man kan læse mere om projektet på www.undervaerker.dk/projekter Projektet hedder "På hat med fortid og nutid" her kan man også støtte projektet og skrive en kommentar, hvilket foreningen naturligvis vil være glad for, lyder det fra Peter Sandholt.

- Restaureringen skulle gerne ende med at møllen bliver til glæde for os alle sammen, et nyt fristed for alle mulige aktiviteter for børn og voksne. Foreningen tæller nu 280 medlemmer og enkelte har i løbet af 2017 doneret pæne bidrag til stor glæde for foreningen, fortæller næstformanden.