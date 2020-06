Se billedserie Plan for blandet bebyggelse på Højbjergvej på firmaet Triumphs grund. Illustration: Holscher Nordberg A/S

Klagenævn standser gigantisk boligprojekt

Helsingør - 03. juni 2020 kl. 17:25 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planklagenævnet har valgt at give en klage over lokalplanen for erhvervsområdet i Espergærde med omkring 700 boliger opsættende virkning. Forvaltning frygter nederlag. Den omfattende lokalplan ved navn »Lokalplan 3.49 ved Søbækken i Espergærde« blev vedtaget i Byrådet i november, og åbner op for byggeriet af intet mindre end i omegnen af 700 private ejer- og lejeboliger fordelt på fire forskellige byggefelter i Espergærdes efterhånden halvtomme erhvervsområde vest for Hovvej.

Imidlertid kan klager til Planklagenævnet betyde, at der kan gå lang tid til, at der kan sættes en spade i jorden.

Således er medlemmerne af Byrådet nemlig blevet orienteret pr. mail af direktør Kim Jørgensen, Helsingør Kommune, om, at Planklagenævnet har besluttet, at klagen skal have opsættende virkning, hvilket betyder, at der ikke kan bygges på området, mens sagen behandles. Det fremgår af samtidig af mailen, at det er kommunens administrations opfattelse, at denne beslutning fra nævnets side peger hen imod, at nævnet vil kende lokalplanen i strid med planloven, når det kommer til bestemmelserne, som skal sikre boligerne med støj.

Selv om administrationen mener, at kommunens embedsmænd har arbejdet efter planlovens retningslinjer, så bliver politikerne forberedt på, at et sandsynligt scenarie er, at man vil lide nederlag. Derfor arbejder Administrationen på, at sikre, at man i dialog med en juridisk rådgiver vil se på, hvordan man hurtigst muligt vil kunne udarbejde den nødvendige lokalplan og kommuneplantillæg, så det store byudviklingsprojekt kan komme tilbage på sporet.

Det hører dog med til billedet, at der endnu ikke er givet byggetilladelser til nogen af de ejendomsudviklere, der har købt grundene.

