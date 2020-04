- FC Helsingørs bidrag til afskrivningerne vil betyde, at det sådan cirka vil tage 300 år at få afskrevet investeringen, stod der i klagen til Ankestyrelsen, der altså nu er blevet afvist. Foto: Allan Nørregaard

Klage over stadion-støtte havner nu hos ombudsmand

De tre lokale borgere Karin Claudia Steinberg, Jørgen Bodilsen og Jørgen Busch har nu valgt at sende en klage til Folketingets Ombudsmand over brud på god forvaltningsskik i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen mellem amerikansk kontrollerede FC Helsingør A/S og Helsingør Kommune, der regulerer 2. divisionsklubbens brug af det mere end 90 millioner kroner dyre Helsingør Stadion.

Tllsynet hos Ankestyrelsen har afvist at gå ind i sagen om klagen over FC Helsingørs lejeaftale med kommunen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her