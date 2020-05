Kjell Westö, Linda Boström Knausgård, Dag Solstad er topnavne på nordisk festival

Bjørn Hansen lever et helt almindeligt, dødkedeligt liv, der nu lakker mod enden. Enlig og isoleret i en etværelses i Oslo. Men selvom 77-årige Hansens hverdag måske lyder uinteressant, formår 78-årige Dag Solstad at puste så meget liv i Hansen, at Politiken giver bogen seks stjerner, og Stavanger Aftenblad kalder "Tredje, og sidste, roman om Bjørn Hansen" for et højdepunkt i Solstads forfatterskab.