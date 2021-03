Artiklen: Kirsten har store planer for historisk vinforretning

Det var lokalerne, Kirsten Rønn Madsen forelskede sig i. De gamle reoler fra gulv til loft. Den flotte udsigt over Øresund og den gamle købmandsdisk. Det gamle Simon Unna-lokale i Strandgade kan noget særligt, og efter et par fjumreår var hun også begyndt at kede sig lidt, så hvorfor ikke overtage dem og åbne en forretning?

Hun købte dem af tidligere ejere John Tatt, og så var der kun spørgsmålet om, hvad reolerne skulle fyldes ud med tilbage. Hun gik i tænkeboks, men ikke så længe endda, for så faldt det hende ind, at lokale varer jo nok kunne blive et hit.