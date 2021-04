Kirke står uden faste præster

De to præster, som nu vikarierer i de to embeder indtil stillingerne kan besættes påny, er pastor emeritus Søren Hermansen, som i en lang årrække virkede ved Sorgenfri kirke. Også Gabrielle Togsverd-Nilausen er tiltrådt som vikar ved kirken. De to præster skal blandt andet i den kommende tid stå for konfirmationerne i Mørdrup kirke.