Kirke fejrer Debussy på 100-året

I 2018 er det 100 år siden at den franske komponist Claude Debussy døde. Som repræsentant for impressionismen regnes hans musik som et bindeled mellem romantikken og modernismen.

Man har længe spekuleret over hvorfor Debussy har valgt at indskrive hver præludiums titel i dets slutning og ikke, som normalt i starten af det. Den mest logiske forklaring findes i Debussys afstandtagende fra stemplingen af hans musik som værende impressionistisk, en betegnelse som den gang var nærmest synonym med strukturløshed. Ved at henvise titlerne til slutningen af stykkerne ønskede Debussy at statuere at hans kompositioner ikke var programmerede på forhånd men, at det derimod var musikken som afgjorde titlen. For at invitere lytterne til en nemmere adgang til, og forståelse af de 24 små "musikmalerier" bliver hvert præludium præsenteret med en meget kort skildring af stykkets atmosfære.