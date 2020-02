Kira Skov i Karosserifabrikken

Kira Skov debuterede i 2001 med rockgruppen Kira and The Kindred Spirits. Siden debuten har hun etableret sig som en mangefacetteret sangerinde og sangskriver, der med en naturlig lethed bevæger sig mellem jazz og rock, og en karriere, der til dato favner 13 udgivelser i eget navn.

Den stærke, sjælfulde og intense vokal har høstet mange roser og en sand stjerneregn fra et stort set samlet anmelderkorps bl.a. i forbindelse med hendes succesfulde hyldest til Billie Holiday (2011) og de senere års udspil i samarbejde med bl.a. Peter Peter, Marie Fisker, The Cabin Project samt hendes soloudgivelser produceret af stjerneproduceren John Parish. Kira har desuden turneret i hele verden med trip hop-stjernen Tricky.

I 2018 kom hendes meget roste album "The Echo of You" dedikeret til hendes afdøde mand Nicolai Munch-Hansen, som høstede 5- og 6-stjernede anmeldelser i samtlige medier både i og uden for Danmark.