Kig indenfor på Eriksholm til Forskningens døgn

I lighed med sidste år, får offentligheden nu mulighed for at kigge indenfor på Eriksholm Research Centre på Kongevejen og få et indblik i den seneste forskning.

I forbindelse med Forskningens Døgn inviterer Eriksholm Research Centre igen i år interesserede borgere til åbent hus. Det foregår onsdag den 25. april i tidsrummet 13.30 til 17.00. Her vil man få mulighed for at møde nogle af Eriksholms forskningsmedarbejdere, der vil fortælle om aktuelle lokale og internationale forskningsprojekter. Man vil også få mulighed for selv at prøve, hvordan det er at deltage i et forsøg.