Kidnappet på travl station: Mand fik klippet finger af og efterladt i skov med bind for øjnene

I bilen fik den kidnappede mand en pistol i munden og udsat for trusler. Derefter gik turen til et afsides beliggende område ved Ekeby, hvor offeret fik sin ene finger klippet af med en grensaks og fik tvunget ansigtet ned i en vandpyt.

Efter flere timers mishandel blev manden efterladt i et skovområde mellem Billesholm og Ekeby med en pose over hovedet.

Anklager Anders Tordai oplyser til avisen, at de seks mænd er tiltalt for »människorov«, som er en paragraf som blandt andet gælder for regulær kidnapning. Derudover de seks mænd tiltalt

for røveri og mishandel.

Det lykkedes offeret for mishandlingen selv at komme fri, og slå alarm. Det lykkedes endda lægerne at få syet hans finger på plads.