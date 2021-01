Se billedserie Sanne Salomonsen er en af de kunstnere der udsmykker en guitar til Karosserifabrikken.Foto: Privat

Kendte musikere udsmykker guitarer og hjælper populært spillested

Spillestedet Karosserifabrikken har opkøbt 30 guitarer, som kommer på udstilling og bortauktioneres for at sikre koncerter fremover.

Helsingør - 27. januar 2021

At landets spillesteder har det stramt for tiden er velkendt. Og musikerne hungrer efter at komme ud og spille.

Den kombination har spillestedet Karosserifabrikken i Murergade nu udnyttet i et unikt samarbejde, som kommer begge parfter til gode - og publikum, når den tid kommer, hvor man igen kan gå til koncerter.

- Vi har rundt omkring i Danmark opkøbt 30 brugte guitarer, som en række kunstnere nu er i gang med at udsmykke, fortæller Karossefabrikkens indehaver, Anders Nannerup.

Han glæder sig over, at man på den måde kan forene genbrug og samtidig støtte de musikere, der har solgt deres instrumenter.

Udstilles og bortauktioneres En række kunstnere - fortrinsvis musikere - har sagt ja til at udsmykke guitarerne, og den 14. marts er der fernisering på en udstilling af de unikke værker i Karosserifabrikken, der også fungerer som galleri.

- De færdige værker udstilles fra den 14. marts til den 10. april, og idèen er, at de skal sælges i en lukket skriftlig budrunde, som kører til slutningen af marts. Det er for at undgå »først-til-mølle« princippet. Her får alle en chance for at byde på guitarerne, som nogle af landets dygtigste musikere er i gang med at udsmykke, lyder det fra Anders Nannerup.

Økosystem - Vi er meget taknemmelige og stolte over rækken af fantastiske kunstnere der har sagt ja til at bakke op om Karosserifabrikken og livemusikkens økosystem. Hver kunstner har udsmykket en eller flere guitarer, mod et beskedent fast honorar, så der trods alt også er skabt lidt aktivitet på den front, forklarer Anders Nannerup.

Målet med auktionen er at skabe et overskud, der derefter ubeskåret vil indgå i Musikforeningen Karosserifabrikkens økonomi til at betale nye kunstnere i fremtiden. Foreningen er almennyttig, og alle kræfter er frivillige i det privat drevne spillested, som har fået rigtig godt fat i publikum.

- Lidt forenklet er dette en cirkulær økonomi, hvor store og anerkendte kunstnere, er med til at skabe mulighed for at de knap så etablerede kunstnere, kan få fremtidige spillejobs i Karosserifabrikken. Alle de penge, der skabes i projektet forbliver i det musikalske økosystem. Vi gør det her for at gavne kunsten, musikerne og teknikerne bag produktionerne, fortæller Anders Nannerup.

Rockstjerner Blandt andre Sanne Salomonsen, Magtens Korridorer og Allan Olsen medvirker i projektet.

- Gruppen er mangfoldig og repræsenterer alt fra rockens tidlige historie i Danmark, over tidens rockstjerner til musikere der har taget skridtet videre til at blive internationalt anerkendte billedkunstnere. Vi synes, det er helt enestående.

Anders Nannerup tør ikke gætte på, hvor mange penge auktionen vil indbringe, men han forestiller sig, at priserne på de 30 udstillede guitarer bliver mellem 10.000 og 75.000 kroner stykket.

Pengene går til at sikre kommende koncerter.

På Karosserifabrikkens hjemmeside www.karosserifabrikken.dk under menupunktet #recyclingformusic kan man holde sig opdateret på eventen. Og efter ferniseringen på udstillingen kan man også her se billeder af de udsmykkede guitarer.