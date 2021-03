Kendt rengøringsfirma dømt i sag om illegal arbejdskraft

I 21 måneder arbejdede en serbisk statsborger i strid med Udlændingelovens paragraf 59 styk 5 med rengøring for Servicevirksomheden Renell A/S, som har hovedkontor på Haderslevvej, og er en virksomhed med over 800 ansatte. Det fremgår af en dom mod virksomheden, som er blevet afsagt ved Retten i Helsingør, og som endte med, at virksomheden skal betale 100.000 kroner. Den serbiske statsborger arbejdede i virksomheden fra 1. januar 2018 til 15. september 2019.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her