Tibberup Mølle på Gl. Strandvej - stadig med vinger. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kendt mølle mister sine vinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt mølle mister sine vinger

Helsingør - 15. december 2020 kl. 09:44 Kontakt redaktionen

Et af de markante vartegn for Espergærde og pejlemærke for sejlere på Øresund kommer til at se lidt anderledes ud de kommende år. Om kort tid bliver møllens fire møllevinger afmonteret i 150 året for møllens ibrugtagning.

- I 2020 har vi opdaget at vores vingeaksel - som der holder vingerne - trænger til at blive udskiftet. Det betyder vi skal have taget både den og vingerne ned. Spåntækningen skal udbedres, udskiftes, en ny vingeaksel skal bygges, nyt hækværk til vingerne, og det hele skal monteres og behandles. Det er et kæmpe projekt som vi på nuværende tidspunkt ikke kan løfte selv. Vi må derfor sige at vingerne bliver taget af, og fremtiden er uvis for hvornår der kommer vinger på igen, fortæller Søren Anker Nielsen, der ejer møllen med sin hustru.

- Vinger er selvfølgelig ikke nødvendige for vores bolig, men de er bydende nødvendige for en mølles udtryk. Vi ved at mange i lokalområdet ser Tibberup Mølle som et vartegn, og det smerter os derfor at vingerne nu skal af, og vi tilmed ikke ved hvad tidshorisonten er, for at der igen kommer vinger på, udtaler Søren Anker Nielsen

Gammelt håndværk At udføre byggeprojekter på en fredet ejendom er meget kostbart. Der skal bygges i de rigtige materialer, med en tidstypisk opbygning som typisk kun udføres af få håndværkere. Der sidder f.eks. 36.000 tagspån på møllen. De skæres af egetræ, og de er fastgjort med to rustfrie søm hver. Alle spån skal sømmes på med håndkraft; med skift mellem de to søm, indtil hver spån sidder tæt til møllekrop, og til de andre spån. De skal forinden hånddyppes i tjære så de kan holde til vind & vejr, og til påvirkningen fra havets salte tåger. Det tager tid og er en dyr proces i sig selv. Det samlede byggeprojekt for vinger, vingeaksel og spån er kostbart, og kommer derfor samlet til at koste ca. 4,2 millioner kroner. Da Tibberup Mølle er fredet, kan der søges støtte fra Kulturstyrelsen, hvor der kan gives op

til 500.000.

- Det er naturligvis en hjælp, men vi er fortsat meget langt fra målet, siger Søren Anker Nielsen