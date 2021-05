Det bliver den nye ejer, Jonatan May, som man møder, når man spiller minigolf i Hornbæk. Han vil forsøge at stå for så meget som muligt selv, men hans far kommer også og hjælper til tider. Foto: Privat

Kendt minigolf genopstår: Se hvor det skal ligge

Jonatan May har med sin far købt Hornbæk Minigolf, der fredag eftermiddag for første gang vil åbne med de nye ejere.

For få uger siden annoncerede ejerne af Hornbæk Minigolf & Vaffelbageri, Lene og Mikael Winther, at de efter fem sæsoner med minigolf og vafler havde valgt at sige tak for denne gang. I sidste uge overtog de nye ejere den, og det er et makkerpar bestående af far og søn. Det er nemlig københavnerne Jonatan og Morten May, der har købt Hornbæk Minigolf. Det er sønnike, Jonatan, der skal stå for den daglige drift, og det var da også hans idé, at de skulle eje en minigolf.

- Jeg er uddannet journalist, men sagde mit job op, fordi jeg blev træt af det. Jeg skulle efterfølgende finde ud af, hvad der så skulle ske, og så opdagede jeg, at Hornbæk Minigolf var til salg. Det tænkte jeg lød som et hyggeligt projekt, hvor jeg kunne få noget tid til at gå med det og samtidig tjene nogle penge, fortæller Jonatan May.

Solgte lejligheden Jonatan May sørgede for at holde sig opdateret om restaurationer i Københavns-området, som han kunne købe, da han i den periode gik med planer om at åbne noget i det felt. Men da han fandt en restauratør, der også have en minigolf til salg, slog han til. Jonatan May skulle dog først finde pengene til købet.

- Vi spurgte banken, om vi måtte låne penge til købet, men de sagde nej. De tror åbenbart ikke på, at der er penge i minigolf. Så jeg solgte min lejlighed i København, så jeg kunne få råd, fortæller han.

Kortere navn Jonatan May og familien har været i Hornbæk et par gange, hvor de har været vilde med området. Der er dog ikke planer, for nu i hvert fald, om at bage vafler, og derfor bliver »Vaffelbageri« fjernet fra navnet, og det derfor fremover blot hedder Hornbæk Minigolf. Man kan dog undre sig over, hvorfor en journalist-uddannet københavner køber en minigolf i Hornbæk, men det er der en klar årsag til.

- Minigolf er for fedt. Det er pisse hyggeligt, og noget som folk kan lide. Det er dejligt lige til, man kan hygge med lækre is og bare have en mega fed tid sammen, fortæller Jonatan May.

Opgraderet caféområde Jonatan og hans far har fået købt nye caféborde, ligesom der er blevet brugt lang tid på at gøre banerne rene. Også de administrative opgaver har taget tid, men nu synes makkerparret at være klar til åbningen, der kan være med til at diktere hvilken retning, som de skal gå.

- Vi skal lige se tiden an, og se hvad der er stemning for blandt vores gæster. Vi har dog brugt penge på at opgradere caféområdet, hvor vi har købt nogle møbler, så de besøgende forhåbentlig bliver siddende længere, fortæller Jonatan May.

I caféområdet vil det være muligt at købe is fra Siciliansk Is, der er en kæde fra Vesterbro. Derudover vil det være muligt at købe kaffe, vand og sodavand, ligesom døren står på klem for, at der i fremtiden bliver solgt pandekager ligeså.

Hornbæk Minigolf åbner fredag eftermiddag klokken 16, og der bliver i anledningen af åbningen givet gratis siciliansk is til alle, der kommer og spiller minigolf. Hornbæk Minigolf kommer til at have åbent alle weekender samt helligdage frem mod sommerferien. I sommerferien vil der være åbent hver dag.