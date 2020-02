Maleriet fra 1915 er netop blevet solgt til et flot hammerslag.

Send til din ven. X Artiklen: Kendt malers Helsingør-maleri solgt på auktion for stort beløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt malers Helsingør-maleri solgt på auktion for stort beløb

Helsingør - 26. februar 2020 kl. 10:35 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maleren Paul Fischers (1861-1916) værk »Færgen fra Helsingør i baggrunden Kronborg« var som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis sat til salg hos auktionshuset Bruun Rasmussens Kunstauktioner i København.

Læs også: Kendt kunstners lokale maleri under hammeren

Værket, som kom til verden i 1915, blev udbudt på årets første traditionelle Auktion i auktionssalen i Bredgade i København. Efter en budkrig kunne auktionarius Jesper Bruun Rasmussen slå et flot hammerslag for maleriet på hele 390.000 kroner. Denne pris var helt indenfor vurderingens ramme, som lød på et beløb på mellem 300.000 og 400.000 kroner.

I værket har Paul Fischer skildret en mindre gruppe kvinder og børn ombord på en færge i farvandet ud for Helsingør. I baggrunden anes Kronborg

- Det er et velkomponeret og ganske usædvanligt maleri af Paul Fischer, som viser, at han kan meget andet end at male badepiger og københavnermotiver, siger Birte Stokholm, ekspert i ældre kunst hos Bruun Rasmussen, i en pressemeddelelse.,

Den siddende kvinde i maleriet er Agnes Vincent, som var gift med kunstforlægger Alex Vincent (1861-1916). I 1890 grundlagde han et forlag i Kronprinsessegade 10, som blev et af de største i begyndelsen af 1900-tallet. Alex Vincent havde løbende et nært samarbejde med Paul Fischer om at udgive Fischers malerier som postkort.

Paul Fischer var i sin samtid en meget populær og sælgende maler, og hans værker har siden også været solgt til pæne priser på kunstauktioner. Det er sket selv om, at han ikke har den store plads i kunsthistorien, og allerede i sin samtid blev betegnet som en maler uden den store kunstneriske dybde.

På det seneste er der kommet et nyt fokus på den produktive maler.

Således er åbnede det nye Københavns Museum på Stormgade tidligere på måneden med udstillingen »København i det bedste lys« med Fischers malerier, tegninger og plakater med København som motiv.

Selv om Paul Fischer først og fremmest er kendt som Københavnermaler, så findes der flere malerier med motiver fra Helsingør. Det findes blandt andet et maleri med den dengang nybyggede Helsingør Station som motiv samt et maleri fra Helsingør Havn, hvor man ser mod Havnegade og den nuværende Wiibroe Plads. Derudover har Fischer malet værker med badescener fra Hornbæk