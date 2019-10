Kendt klummeskribent til årligt menighedsmøde

Efter højmessen fortsætter arrangementet i sognehuset. Her aflægger menighedsrådets formand Jytte Berthelsen beretning om året der gik og hvilke visioner, rådet har for det kommende år. Efter beretningen er der mulighed for debat og en let frokost, som menighedsrådet er vært for. Dagen rundes af med et foredrag af Kåre Gade.

I over 20 år har Kåre Gade skrevet klummer i Kristeligt Dagblad - om mad, børn, kone, kat og ikke mindst om sig selv. Hvor interessant skal man synes, man selv er, for at skrive klummer i jeg-form? Hvor finder man inspirationen i et dybest set trivielt liv? Og hvorfor gider nogen læse det? Kåre Gade fortæller om kunsten at skrive klummer og læser nogle af sine klummer - for eksempel om at få besøg af dronningen uden at have ryddet op, om hvordan en køkkenvask bør monteres, og om at opdage, at man har siddet på dametoilettet i Heathrow lufthavn. Kåre Gade, som til daglig skriver kirkepolitiske analyser på fagmediet Kirke.dk, kommer også ind på udfordringerne ved at være kendt for at være sjov, når man skal leve af at være alvorlig.