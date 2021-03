Kendt helsekostbutik skifter hænder efter 36 år

Douglas, der sammen med Vibeke Larsen, som kunderne allerede kender og som fortsætter, vil stå på tæerne for at sikre den rette balance mellem tradition og fornyelse.

- Jeg glæder mig til at føre Firkløveren videre og til at videreudvikle forretningen. Men jeg er også meget ydmyg over at skulle løfte arven fra Elsa Mogensen, som har formået at skabe en rigtig stærk kundebase med glade kunder gennem mange år, siger Andrew Douglas. Elsa vil fortsat tilbyde vitamin- og mineraltest, så hun bevarer en tilknytning til Firkløveren. Andrew, som oprindeligt kommer fra Skotland og som er uddannet socialrådgiver i Danmark, har som Elsas svigersøn fulgt forretningen gennem en årrække.