Kendt forlagsredaktør taler om identitetspolitik

Fra det yderste højre og det yderste venstre buldrer identitetspolitikken frem i disse år. Det handler om magt. Om at styrte gamle magtbastioner og indsætte nye. Det handler ikke om erkendelse eller om at understøtte ideen om, at vi vores mange forskelle til trods først og fremmest er en del af et menneskeligt fællesskab.