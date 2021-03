Det er her i den gamle stationsbygning i Snekkersten, at Fitnesskæden Loop Fitness rykker ind. Foto: DSB Ejendomme

Kendt fitnesskæde åbner på travl station

Loop Fitness, der har mere end 125 centre på landsplan, åbner snart endnu et center. Det kommer til at ligge i den gamle stationsbygning ved Snekkersten Station

Helsingør - 11. marts 2021 kl. 20:03 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det er mindre end et halvt år siden, at Loop Fitness åbnede et nyt fitnesscenter på Blichersvej 57 i Helsingør. Her har fitnesskæden kunne mærke så stor efterspørgsel, at man har valgt at oprette endnu et fitnesscenter i området. Til maj åbner Loop Fitness nemlig i Snekkersten, hvor centret vil være placeret i den gamle stationsbygning.

- Vi har længe gerne ville ligge i Snekkersten, og vi kigger altid steder, hvor vi ikke ligger. Her opstod der en mulighed med stationsbygningen, der har stået tom i mange år. Det er en rigtig god placering til et fitnesscenter, siger direktør i Loop Fitness, Søren Hald.

Også hos DSB er de glade.

- I DSB er vi glade for at CPH Cirkel Fitness har valgt at åbne et træningscenter på Snekkersten Station. Det kommer til at skabe liv og lys på stationen, og det er medvirkende til at give en bedre rejseoplevelse og skabe en større tryghed for vores kunder, der bruger stationen, siger underdirektør i DSB Ejendomme, Lars Gøtke.

God feedback Selvom det ikke er længe siden, at Loop Fitness åbnede et testcenter tæt på den nye beliggenhed, så giver det mening for dem, at have de to centre.

- Vi har fået rigtig god feedback i perioden inden lockdown i december, og det er også derfor, at vi har mod på at åbne et mindre center i Snekkersten. Det er tidligt at lave et nyt center i forhold til, at vi åbnede et center på Blichersvej i oktober, men de ligger alligevel i hver deres ende af Helsingør, og derfor giver det god mening, siger Søren Hald.

Stort behov for træning

Loop Fitness på Blichersvej nåede ikke at holde åbent længe, inden fitnesscentrene rundt omkring i Danmark blev lukket ned. Det skræmmer dog ikke folkene bag fitnesskæden.

- Vi ved, at der er corona, men vi skaber trygge rammer for vores medlemmer, som vi havde fra første nedlukning til anden nedlukning, når vi får lov at åbne igen. Vi synes selv, at vi har et af branchens bedste systemer ift. afspritning, og afstandskrav, smitteopsporing etc. Man kan selvfølgelig undre sig over, at vi planlægger et nyt center, når vi er nedlukket, og vi åbner selvfølgelig først, når der er mulighed for det, men det skyldes, at vi fandt en interessant mulighed. Vi har ikke planer om andre nye centre lige nu, fortæller Søren Hald.

Loop Fitness på Blichersvej tilbyder 3 træningscirkler, et cardioområde samt Loop Kidz, hvor 8-14 årige børn må træne. Det er det samme man kan forvente at opleve i Loop Fitness i Snekkersten, dog i mindre målestok, da centret er lavet til færre medlemmer. Derfor kommer centret i Snekkersten ikke til at tilbyde Loop Kidz.