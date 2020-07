Kendt ferieby kogte: Masser af ballade og høj musik

Der var så mange mennesker og høj musik på og omkring Hornbæk Havn, Øresundsvej og Kystvej torsdag aften og natten til fredag, at det blev nødvendigt at lukke en café og bede folk om at forlade stedet. Det var imidlertid ikke alle de tilstedeværende, som tog lige godt imod politiets anvisninger. Blandt andet blev en 40-årig mand fra Helsingør sigtet for ikke at efterkomme et påbud om at forlade stedet, mens en 20-årig kvinde fra Espergærde blev sigtet for ikke at efterkomme en henstilling om at oplyse sit navn til politiet og ikke efterkomme et påbud om at forlade stedet. Alt dette oplyser Nordsjællands Politi.