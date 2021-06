Det er ikke lang tid siden, at Rumbles ændrede navn til Bøff Burgerbar, hvor der vil fokuseres mere dansk. Eksempelvis hedder burgerne nu Rigmor og Holger. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Kendt burgerkæde skulle i retten: Sådan endte sagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt burgerkæde skulle i retten: Sådan endte sagen

Selskabet bag Bøff Burgerbar, tidligere kendt som Rumbles Burgerbar, skulle den 16. juni have været i retten, hvor det skulle vurderes, om burgerkædens konkursbo var blevet købt for billigt. Sagen er dog endt med et forlig.

Helsingør - 16. juni 2021 kl. 05:50 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Egentlig var det meningen, at Søren Larsen, der med sit selskab, Great Food and Drinks ApS, ejer Bøff Burgerbar, skulle have siddet i Retten i Hillerød onsdag klokken 9.15. Her skulle retten have brugt onsdag og torsdag på at afgøre, hvorvidt Great Food and Drinks ApS købte burgerkæden for billigt, da selskabet bag Rumbles Burgerbar gik konkurs tilbage i 2019.

Vurderet i Australien Dengang blev burgerkæden, der foruden Helsingør, også tæller afdelinger i Valby, Hillerød og Sydhavn, vurderet af vurderingsselskabet Lindbjerg Consult til at være cirka 438.000 kroner værd. Det er dog tidligere kommet frem, at Lindbjerg Consult har til huse i Australien, og at vurderingsmanden aldrig havde set de aktiver, som han havde vurderet.

Betalt millioner Kurator på konkursboet, advokatselskabet Horten, var dog af den overbevisning, at selskabet var solgt for billigt. Det anerkendte vurderingsselskab, SFT Erhvervsvurdering, vurderede efterfølgende kæden til at være cirka 2,3 millioner kroner værd ved fortsat drift. Lejemålene blev desuden vurderet til 575.000 kroner, og da Søren Larsen allerede havde betalt cirka 700.000 kroner, samt overtaget medarbejderforpligtelserne på 400.000 kroner, blev det vurderet, at Søren Larsen skulle betale knap 1,75 millioner kroner yderligere til konkursboet.

Forlig Hvorvidt Søren Larsen skulle betale de penge, skulle vurderes af Retten i Hillerød, men sådan blev det ikke. Parterne har nemlig indgået et forlig, hvorfor retsmøderne er blevet taget af retslisterne. Det vides ikke hvad forliget er endt med.

relaterede artikler

Stort selskab bag kendt burgerkæde hives nu i retten 10. april 2021 kl. 04:06

Populær burgerkæde skifter navn 19. marts 2021 kl. 05:11