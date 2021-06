Se billedserie Michael Padek Rasmussen (tv.) og Emil Gohr er gået sammen med den celebre ejendomsmægler Jesper Nielsen (th.) om at åbne op i Helsingør. Foto: Kenneth Stjernegaard

Kendismægler åbner i centrum: Har headhuntet to lokale

Til august åbner kendismægleren Jesper Nielsen en ny afdeling i Helsingør. To lokale ejendomsmæglere skal stå i spidsen for afdelingen i det daglige, og de er nu i gang med at totalrenovere lokalerne på Axeltorv

Helsingør - 16. juni 2021

Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen er godt i gang med at udvide forretningen til nye byer og markeder, og nu åbner kendismægleren så også en afdeling i Helsingør.

Jesper Nielsen har medvirket i langtidsholdbare Tv-programmer som Hammerslag og I Hus Til Halsen, og med henblik på øget vækst har han et udtalt mål om at komme op på tyve forretninger i Danmark.

Derfor søger kæden lige nu aktivt efter nye såkaldte franchisetagere, og det har Jesper Nielsen fundet i de lokale ejendomsmæglere Michael Padek Rasmussen og Emil Gohr.

- Vi er begge to fra området. Emil er født i Helsingør og har blandt andet boet i Snekkersten og Tikøb, så vi kender området gennemgribende. Da muligheden åbnede sig, greb vi den simpelthen - vi havde en fællesnævner, der satte dialogen med Jesper Nielsen i gang, siger Emil Gohr og Michael Padek Rasmussen, der med andre ord er blevet headhuntet.

De er begge i dag ansat hos LokalBolig i Gribskov, og til august åbner de så op på den meget centrale adresse på Bjergegade lige ved Axeltorv.

Ikke kun liebhaverboliger Før de kan åbne den nye mæglerbutik, skal lokalerne »totalrenoveres«.

Når butikken åbner op, er Michael Padek Rasmussen og Emil Gohr klar på at formidle et bredt udvalg af boliger, selvom Jesper Nielsen og kæden ellers har en profil, der peger mere mod de lidt dyrere af slagsen. Går man ind på kædens hjemmeside er den første bolig man møder således en Østerbro-lejlighed til knap 17 millioner kroner, og den anden i rækken er en Lyngby-villa også til 17 millioner kroner, og som for mange år siden husede N.F.S. Grundtvig.

Men skal man tro Michael Padek Rasmussen og Emil Gohr er de altså klar på at sælge lidt af hvert.

- Mange tror, det kun er liebhaverboliger på første række, men vi er ikke bleg for at få en toværelses lejlighed for den sags skyld. Ligegyldigt hvad du sælger, har du behov for, at det kommer til at se knaldgodt ud, og der er Jesper Nielsen bare blandt de mest professionelle, og derfor er vi glad for at få den pakke stillet til rådighed, fortæller makkerparret om planerne.

Rent teknisk er det bygget op sådan, at Michael Padek Rasmussen og Emil Gohr selv ejer »100 procent« af butikken, mens de så skal betale en »afgift« til Jesper Nielsen for venligt udlån af navn, brand og indpakning.

Ikke bange for markedet I den seneste periode har boligmarkedet været mere varmt end juni, men Emil Gohr og Michael Padek Rasmussen er ikke bekymret over at skulle begynde på egen hånd netop nu, hvor ejendomsmæglerne kæmper ekstra hårdt om boligerne.

- Min erfaring med boligmarkedet er, at det går op og ned. Det lå lidt i kortene, at vi gerne ville prøve at bygge et nyt sted op sammen, og så har vi egentlig ikke kigget specielt meget på markedet. Vi har længe vidst vi ville gøre det her, fordi vi har haft et super godt samarbejde, og de er det, der har fyldt for os. Vi tror på der er plads til os, siger Michael Padek Rasmussen.

De har arbejdet sammen i tre et halvt år, og mæglerne kommer områdemæssigt til at fokusere på boliger i hele nordkysten. Nu mangler de bare selv at få nøglerne.