Kathrin handler genbrug: - Der er ingen, der kan se, at tøjet er brugt

Kathrin Hattens handler genbrug for miljøets skyld, men også for sin egen. Her er nemlig mange penge at spare, og så er det en fin måde at sikre sig, at ikke alle har det samme.

Ikke alene er det godt for miljøet. Man kan også finde ting, som ikke alle har, når man støtter byens genbrugsforretninger.

Helsingør - 13. oktober 2021 kl. 20:03 Af Tatiana Grandt og Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

I genbrugsforretningen Phinefund - mellem kurvemøbler, flotte lamper og farverige kjoler - har Kathrin Hattens fundet en trøje, som hun bare må eje. Og det sker ret ofte. At hun finder et brugt stykke tøj, som hun kan lide.

Hver gang hun er på shopping, slår hun nemlig vejen forbi Helsingørs efterhånden mange genbrugsforretninger. Her kan hun gøre pragtfulde fund, som ikke alle andre har - og så betyder det meget for hende, at når hun shopper, så sker det på en mere bæredygtig måde, end hvis hun gik i andre tøjbutikker.

- Hele den her køb og smid væk-kultur, som vi i mange år har haft, er så skidt for miljøet, og derfor synes jeg, det er rigtig godt at støtte genbrugsforretningerne. Tøjindustrien er en kæmpe klimasynder, og derfor er det rigtig dejligt og med lidt bedre samvittighed, at jeg giver tøjet nyt liv, siger hun.

Flere køber brugt Kathrin er langt fra den eneste, der er vild med genbrug. I de seneste år er interessen for de gode fund og klimavenlig shopping steget markant. Ifølge DBA, der hvert år er platform for køb og salg af masser af genbrug, handler 43 procent af danskerne i dag brugt for at mindske overforbrug. Det er 25 procentpoint flere end for bare fem år siden. Samtidig viser statistikken, at 81 procent af kvinderne havde ifølge tal fra 2020 handlet brugt det seneste år. Det samme gjaldt for 73 procent af mændene.

En tendens Også Kathrin har oplevet, hvordan flere i hendes omgangskreds efterhånden har fået øjnene op for genbrug og second hand - og ikke ligesom tidligere har så mange fordomme om at give tøj nyt liv.

- Jeg kan huske, at da min datter var baby, så købte jeg meget brugt børnetøj til hende, og det syntes min mor var forfærdeligt. Tænk, at hendes barnebarn skulle i brugt tøj - men det var bare lige indtil hun så indså, at man faktisk ikke kunne se det. I dag tror jeg de færreste ville tænke sådan - det er meget oppe i tiden at handle genbrug, fortæller hun.