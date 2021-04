Se billedserie Molly kom heldigvis godt hjem, men hun har fået et ordentligt stykke pels revet af. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Kat fik revet pels af: Du gætter aldrig hvordan det skete Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kat fik revet pels af: Du gætter aldrig hvordan det skete

En hunkat lå og hyggede sig under motorhjelmen på en Skoda, men da bilen begyndte at køre, var det pludselig ikke så hyggeligt længere. Katten nåede at flygte, men den manglende pels på bagbenet afslører forleden dags strabadser.

Helsingør - 29. april 2021 kl. 05:59 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Da Mette Noe Darling i søndags tændte sin lille Skoda for enden af Valmuevej, undrede hun sig noget over lyden, som motoren kom med. Inden da var eftermiddagen ellers startet godt. Hun havde fået pakket en madkurv, fået sine bulldogs ind i bilen, men da hun tændte bilen og begyndte at bakke den ud, hørte hun nogle meget mærkværdige lyde.

- Det lød som om, at motoren var ved at falde sammen. Jeg havde lige været på værksted med bilen, så jeg troede det var motoren, der var noget galt med, men da jeg trykkede på bremsen, så jeg en kat løbe væk under min bil. Da jeg åbnede motorrummet, var det fyldt med pels. Jeg blev helt ulykkelig, for jeg troede, at jeg havde kørt den over, siger Mette Noe Darling.

Nytilflyttet kat Hun forsøgte efterfølgende at finde katten, men uden held. Derfor valgte hun at lægge et opslag op på Facebook, hvor hun delte historien, for måske var der nogle katteejere, der ville undre sig en smule over den manglende pels. Kort efter skrev et nytilflyttet ungt par, at det måske var deres kat, Molly. Kæresteparret prøvede derefter at finde Molly med Mette Noe Darling, men uden held. Heldigvis kom katten hjem senere på aftenen, hvor den efter omstændighederne har det godt.

- Molly er træt og øm, men har det godt. Hun var til dyrlæge, hvor hun fik taget røntgen, da det er et så stort område, hvor pelsen er revet af. Røntgenbillederne viste heldigvis, at der ingen skader er sket, hverken på knogler eller organer, fortæller Mollys ejer, Maja Løwert Nielsen.

Hvordan skete det? Det er svært at sige, hvordan katten er kommet ìnd under kølerhjelmen. Mette Noe Darling troede egentlig først, at Molly var hoppet ind ved forhjulene, men det virker til, at det mere er i midten, under bilen, at hunkatten var hoppet ind. Det er ligeledes svært at sige, hvad der helt konkret er sket. Molly har formentlig sovet i et hjørne under kølerhjelmen, hvor den har nydt varmen. Da bilen blev tændt, har Molly gået i panik og på en eller anden måde siddet fast under kølerhjelmen. En ting er dog sikkert, fremover vil Mette Noe Darling sikre sig, at der ikke er katte under hendes kølerhjelm.

- Det har sat sine spor, for jeg banker lige på låget nu, inden jeg starter bilen, fortæller hun.