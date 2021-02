Kastede sten mens naboerne sludrede

Mens nogle naboer lørdag aften kort før klokken 20 stod ude på Hasselvej og sludrede lød der et højt brag fra et af husene.

Til Nordsjællands Politi har anmelderen fortalt, at en af naboerne havde set to personer løbe fra stedet. De to passede med signalementet på to personer, der tidligere havde ringet på hos en nabo, hvor de havde opført sig mistænkeligt.