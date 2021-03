Karosserifabrikken savner svenskere: Vi har næsten ikke solgt nogen billetter

Se billedserie Anders Nannerup blev ny ejer af Karosserifabrikken i 2019. Foto: Simon Wincentz Heim

Den første koncert på Karosserifabrikken efter genåbningen bliver et tungt heavy metal-brag, men ejer Anders Nannerup gør sig også tunge tanker om det kommende billetsalg.

Der kommer ikke til at være nogen tvivl. Karosserifabrikken i Helsingør har nemlig linet en koncert op, der noget så eftertrykkeligt kommer til at markere, at koncertstedet er back in business.

Den 6. maj må de danske koncertsteder åbne igen, og Karosserifabrikken slår øjeblikkeligt dørene op med en koncert allerede aftenen efter. Og ikke bare en hvilken som helst koncert. Det lokale spillested har besluttet at vende tilbage med et vaskeægte brag, når de får besøg af det danske metalband Artillery, og de fejrer således genåbningen med et rungende »hell yeah«. Ejer Anders Nannerupglæder sig til et stærkt show.

- Mange af de kunstnere, vi har måtte aflyse, forsøger vi at få plads til i programmet, når vi giver den fuld bøf med kunstnere fra 7. maj. Det bliver heavy metal-gruppen Artillery, der er en hæderkronet og internationalt anerkendt gruppe, der åbner. Dagen efter får vi besøg af Søren Andersen med band. Søren Andersen udgav album for præcis et år siden, som han skulle have spillet med der. Jeg håber ikke, han har glemt teksten i mellemtiden, siger Anders Nannerup med et glimt i øjet.

Stående publikum

Under forudsætning af at smittetallet ikke tager en ærgerlig drejning inden da, kan Anders Nannerup og Karosserifabrikken altså åbne op om halvanden måneds tid. Anders Nannerup havde ikke troet, at de indendørs spillesteder ville blive prioriteret, og faktisk havde koncertarrangøren slet ikke turde håbe på en åbning allerede til maj. Langt fra endda.

- Det er langt tidligere end frygtet. Jeg havde troet, at de indendørs koncerter var blevet bandlyst helt frem til slutningen af sommeren og måske endda senere endnu.

Nu går arbejdet i gang med planlægningen af de kommende koncerter, og denne gang med en begrundet tro på, at koncerterne rent faktisk vil finde sted. En ny joker i planlægningen er håndteringen af det obligatoriske coronapas, som foruden en god gammeldags gyldig billet skal vises før, koncertgængerne kan komme ind i varmen på den gamle fabrik.

- Det mest frustrerende har været, at vi ikke har haft noget at forholde os til. Nu kan vi planlægge, og vi kan rykke koncerterne i april, men det gør det ikke alene, fordi vi kender ikke den række af betingelser, der følger med datoen. Hvilke restriktioner skal vi leve under? Der er stadig stor usikkerhed. Må gæsterne eksempelvis stå op, eller skal de sidde ned? Lige nu planlægger vi på det kommende coronapas, og når man skal have en negativ test eller være vaccineret for at komme ind, har jeg en formodning om, at koncertgængerne ikke behøver sidde ned, siger Anders Nannerup.

Savner svenskerne Selvom det er rigtig rart med visheden om åbningsplanen, gruer Karosserifabrik-ejer Anders Nannerup lidt for billetsalget. Efter lang tids nedlukning er billetsalget ikke ligefrem blevet mindre vigtigt, men den store usikkerhed har fået negativ indvirkning på salget frem mod de kommende koncerter. Mange har i løbet af det sidste år købt billetter til events og koncerter, som er blevet aflyst og udskudt op til flere gange, og frygten for endnu en skuffende aflysning har fået mange til at holde igen med billetindkøbet.

- De første måneder var håbet stort, og en aflysning var til at leve med for publikum. Langsomt stoppede publikum med at købe billetter, og flere valgte efterhånden at få billetten refunderet frem for flyttet til en ny dato, siger Anders Nannerup, som håber, offentliggørelsen af den nye genåbningsplan sætter skub i salget:

- Jeg skal gerne være transparent, og vi har næsten ikke solgt nogen billetter overhovedet. Nu er der blevet meldt en plan ud, som vi håber holder. Vi skal gøre det trygt, og vi har godt styr på smitten, fordi vi har ikke hørt om en eneste, der er blevet smittet efter de mange koncerter, vi holdt i efteråret, siger Anders Nannerup.

En stor del af Karosserifabrikkens gæster er svenskere, og før det igen bliver rigtig godt, skal grænserne åbne mere op. Svenskerne udgør op mod halvdelen af kundesegmentet, vurderer Anders Nannerup.