Der var ikke Fest på Kajen sidste år.Foto: Kenn Thomsen

Kapsejlads og kaj-fest smelter sammen

Helsingør - 15. juli 2021 kl. 07:19 Kontakt redaktionen

Lørdag 7. august er alle inviteret til gratis KAJ- KALAS på Kulturhavnen med dans, musik og fest under åben himmel. Tre store aktører på Kulturhavnen går nu sammen om at forene to begivenheder, der naturligt hører sammen: kapsejladsen Øresund på Langs og Kulturværftets sensommerfest Fest På Kajen.

Det er M/S Museet for Søfart, Maritimt Værksted Hal 16 og Kulturværftet, der med støtte fra Helsingør Kommune inviterer til KAJ-KALAS - en havnefest med glimt i øjet.

Kapsejladsen for klassiske træbåde Øresund på Langs starter i Svanemøllebugten, og målet er Helsingør. Med skibe i havnen og koncert med livebands fra begge sider af Øresund - danske 'Expressen' og sydsvenske 'Prebens Pågar' - bliver KAJ-KALAS en vaskeægte havnefest med ægte sømænd og dans på kajen. De tre aktører på Kulturhavnen har længe ønsket at indgå i et festligt samarbejde.

- Vi ville gerne skabe en havnefest med glimt i øjet, og blande det bedste fra Knejpefestivalen med den maritime stemning på Kulturhavnen. Takket være støtte fra Helsingør Kommunes kulturudvalg, kan vi nu invitere alle med til et gratis KAJ-KALAS på kajen, hvor musik, dans og smukke gamle skibe, viser at Helsingør er en kulturby, der tør blande gamle og nye genrer sammen til en folkefest for alle, lyder det fra parterne bag begivenheden.

Musik på kajen Folkefesten bliver for alvor sat i gang af to solide partybands, der forstår at skabe musikalsk eufori og den helt rigtige folkelige stemning. Først danske 'Expressen' (tidl. Humørekspressen) med de fire bandmedlemmer; Pharfar, Klumben, Pewer og Chapper, der fra hver deres musikalske karriere har fundet sammen i kærlighed til rock, fest og usnobbet fællesskab. Bandet har tidligere besøgt Kulturhavnen med stor succes.

Når 'Expressen' har sat fart i festen, tager Sydsveriges populære liveband 'Prebens Pågar' over. Et rigtigt danseband, der med musik i alle genrer, nok skal holde festen i gang. Denne koncert præsenteres i samarbejde med Hx festivalen, Helsingborg.

Det er gratis at deltage.