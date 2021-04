Kapauw Bakery er Helsingørs nye mikrobageri

Mathilde og Peter Glipstrup-Bonde har startet et helt nyt bageri Helsingør. Her er det primært surdejsbrød, de laver. Foto: Allan Nørregaard

Mathilde og Peter Glipstrup-Bonde eksperimenterer med surdej indtil kvaliteten er helt i top, og først der sælger de deres lækkerier på Instagram.

Helsingør - 03. april 2021

En varm duft af hjemmebagt brød møder enhver, der nærmer sig industrikøkkenet på Helsingør Vandrehjem. Her er en varme og glade stemmer, der summer af god energi. En mobiltelefon bipper og sender tankerne tilbage til den tidlige morgenstund, da vækkeuret for timer siden ringede.

- Jeg tager lige cruffinsne ud af ovnen, et øjeblik, siger Mathilde Glipstrup-Bonde.

Snart skærer hun dem fri fra formene, inden hun triller nogle i frysetørret hindbær og sukker - andre i kardemomme.

- Det er som en croissant og en muffin, der har fået en baby, siger Peter Glipstrup-Bonde med et smil og henviser til dejen, der er en croissantdej med de knasende sprøde lag puttet i en muffinformen.

- Det er et ret godt eksempel på, hvordan vi gerne vil tænke anderledes og skævt. Alle sælger croissanter og kardemommesnurrer, så det gør vi ikke, i stedet laver vi de her cruffins, der kan fås med kardemomme, tilføjer han.

Som efternavnet måske afslører, så danner Mathilde og Peter par privat, men de er samtidig også forretningspartnere, surdejsnørder, rejsekammerater og produktudviklere - alt sammen i deres eget mikrobageri, Kapauw Bakery.

Hvor de fleste andre bagerier sælger deres bagværk fra en fysisk butik, så har parret valgt en noget mere utraditionel salgsform. De sælger udelukkende deres lækkerier under deres instagramprofil, Kapauw Bakery, og alle brød bages på bestilling.

- Vi har ikke noget ønske om at være konkurrent til de store bagerier i byen. Vi kan noget andet, og derfor holder vi for nu fast i at sælge vores brød på den her måde, forklarer Mathilde.

Et lokalt samarbejde Det er ikke mere end par måneder siden, at parret startede det lille bageri op. Dengang var det hjemme i deres eget køkken, at de stod og bagte, nørdede meltyper og prøvede kræfter med forskellige teknikker, men interessen for de lækre, svampede brød blomstrede hurtigt frem, og den stigende efterspørgsel gjorde, at de havde brug for mere plads.

- Vi undersøgte mulighederne og indgik et samarbejde med vandrehjemmet, som vi er så glade for har givet os lov til at være her for en periode. Vi har nu mere plads til dej og redskaber, så vi har kunnet skalere en smule op, siger Mathilde, mens hun lægger to nybagte brød til afkøling.

Parrets glæde over de nye faciliteter er gengældt. Nicolai Stubtoft leder af Helsingør Vandrehjem nyder at kunne hjælpe det nyopstartede lokale bageri.

Kapauw Bakery tilbyder blandt andet et hvedesurdejsbrød, en valnøddebrød og surdejsboller. Foto: Allan Nørregaard

- Vi skal hjælpe hinanden, og nu hvor vi ikke har brugt køkkenet ret meget på grund af corona, så synes jeg ligeså godt, vi kunne hjælpe Peter og Mathilde i gang. Det er også godt for vandrehjemmet. Dem der kommer for at hente brød, ser vandrehjemmet, og mine gæster opdager bageriet, fortæller han.

Meditativ bagning Det var under et stressforløb, at Peter på opfordring fra Mathilde begyndte at bage. Sammen havde de rejst rundt i verden og besøgt et utal af lækre og kreative bagerier, som imponerede dem gang på gang. Måden de forvandlede vand, mel og sal til de flotteste og mest smagfulde brød, var jo et fantastisk håndværk, men samtidig noget, de fleste måske kunne kaste sig ud i, så hvorfor ikke selv begynde at eksperimentere med surdej og autolyse?

- Det gav mig en ro at bage på sådan en mindfull-meditativ måde, og så er vi jo bare et par nørder, der ikke gør noget halvt, så vi gik jo hurtigt i gang med at studere bagning med surdej. Det er en jo en hel videnskab og meget mere komplekst end man lige går og tror, forklarer han.

Med tiden blev brødene bedre og bedre, små detaljer blev korrigeret, og så satte parret ellers de første surdejsbrød til salg. Hurtigt var de udsolgt, og de prøvede igen weekenden efter. Her skete det samme. Alle brød var solgt, inden de overhovedet var bagt.

- Det har været så overvældende med den store interesse. Det var jo ellers lidt et stats. I København er der jo surdejsbagerier mange steder, men vi var lidt i tvivl om, det også var en trend, der kunne slå igennem heroppe, lyder det fra Mathilde.

Et ekstra gear Tvivlen blev malet til jorden og i stedet har parret siden kunnet smøge ærmerne op hver weekend for at bage de bestilte brød og kager. Her starter dagen klokken 05.00, mens der i ugen op til er blevet fodret surdeje og udviklet nye lækkerier sideløbende med, at parret har passet deres fuldtidsjob og også deres to børn, naturligvis.

- Vi har meget at se til, men vi har måske også lidt et ekstra gear, fordi vi godt kan lide, det vi laver. Vi går virkelig op i det, og gør vores allerbedste for at vores produkter er helt i top, forklarer Mathilde, mens Peter supplerer:

- Vi vil ikke sælge noget, der ikke er hundred procent i orden. Det er så vigtigt, at vores kunder får den bedste kvalitet.

Bag hver af opskrifterne er der derfor mange timers øvelser og tilrettelser. Bagværket skal være simpelt, men lækkert, økologiske og helst lavet på lokale råvarer.

- Vi går meget op i vores mel. Der er kæmpestor forskel på resultatet alt efter hvilket mel, man bruger. Vi får lige nu det meste af vores mel fra Nordsjællands Fællesmølleri i Hundested. Det fungerer rigtig godt for os, lyder det fra Peter.

Brød kan samle I en brun papirspose og med en tilhørende håndskrevet personlig hilsen er der i den seneste måned blevet langet 125 surdejsbrød over disken og godt 200 cruffins. Ifølge Mathilde og Peter er hemmeligheden bag den store støtte de oplever en god service, gode produkter og så måske også at de har ramt ind i en trend.

- Vi gør meget ud af, at det er en god oplevelse at komme her, så vi skriver en personlig hilsen til alle vores kunder i hånden, for det er bare så hyggeligt, at få et kort med på vejen. Det synes vi i hvert fald selv, siger Mathilde og trækker på smilebåndet.

- Og så har vi jo ramt et eller andet. Altså hvem kan ikke lide et godt brød med smør?, indskyder Peter og henviser til de lange køer, som bagerierne i København har tiltrukket under coronaen.

Mathilde og Peter sælger et surdejsbrød for 50 kroner gennem Instagram. Her er man velkommen til at stille spørgsmål, også hvis man har brug for råd og vejledning til at bage et godt surdejsbrød. Foto: Allan Nørregaard

- Der er noget med brød og kager. Det kan ligesom samle os, supplerer Mathilde.

Drømmen om studiet Selvom der travlt i Kapauw Bakery er der alligevel altid tid til at drømme. Om fremtiden. Om egne lokaler, men stadig uden egen butik. I stedet vil parret lave, hvad de kalder et studie, hvor de kan udvikle nye opskrifter, bage brød og give gode råd til folk, der selv eksperimenterer med surdej.

- Vi vil rigtig gerne lave et studie. Ikke en butik, men et sted for os til at udvikle os. Vi er ikke interesserede i at konkurrere med de store bagerier, men i stedet måske begynde at samarbejde med nogle af de lokale forretninger eller hoteller, lyder det fra Mathilde, der kigger på Peter og får et bekræftende nik.

Parret har blandt andet været inspireret af bagerier i San Fransisco, New York og København, hvor mikrobagerier har suppleret de traditionelle bagerier med andre koncepter.

- Vi er meget inspireret af et bageri i San Fransisco, hvor ejeren slår dej op om morgenen, går ud og surfer om dagen, og åbner klokken 17.00. Så har han udsolgt efter en time, og så går han hjem igen, fortæller Mathilde.

Mathilde og Peter kan kontaktes via instagramprofilen Kapauw Bakery. Her kan man stille spørgsmål til brød og surdej, søge et godt råd og købe deres bagværk.