Kandidaterne er klar til forsyningsvalgene

Kandidaterne til de to forsyningsvalg her i efteråret 2021 er nu fundet. Efter en opstillingsperiode på lidt over en måned er der godkendt valgbare kandidater til både valget af to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsesposterne i vand- og spildevandsselskaberne - samt til valget af et eksternt bestyrelsesmedlem til Forsyning Helsingørs otte koncernforbundne selskaber. Kandidaterne kan ses på Forsyning Helsingørs hjemmeside, og afstemningen vil foregå online fra 12. oktober til 8. november samme sted på www.fh.dk .

De otte koncernforbundne selskaber er Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning, Helsingør Varme A/S, Elektrus A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S, Krongrøn A/S, Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S.