Kan tang redde verden ?

Helsingør - 14. oktober 2020 kl. 09:39 Kontakt redaktionen

Kom til Livestreaming på Espergærde Bibliotek tirsdag den 27.10. kl. 19-21. Her kan man høre om alle de ting, man kan bruge tang til - og man får gratis smagsprøver.

Under havets overflade danner tang spektakulære undersøiske skove, som er vigtige for livet i havet og klimaet på kloden. Kan tang redde hele verden?

Ny forskning viser, at tang kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer inden for sundhed, fødevarer, klima og miljø. Vidste du fx, at tang måske i fremtiden kan afhjælpe tarmsygdomme og Alzheimers?

I efterårets anden livestreaming fra Aarhus Universitet, på Espergærde Bibliotek, skal du møde seniorforsker i marin økologi Annette Bruhn, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Under foredraget får du mulighed for at smage på forskellige typer af tang, som uddeles i små, afmålte smagsprøver.

Midtvejs bliver der 15 minutters pause. Her kan deltagerne købe et glas vin eller en flaske vand. Betaling sker kun via MobilePay.

Arrangementet bliver afholdt efter gældende retningslinjer i forhold til Covid 19 og med stort fokus på at gøre det trygt at deltage. Derfor er der kun plads til 55 deltagere. Der er fri entré, men man skal hente en gratis billet via bibliotekets hjemmeside eller billetten.dk.