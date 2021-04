Forleden havde den lokale græsrodsorganisation Stop HH-forbindelsen foretræde for Region Hovedstadens Trafikudvalg. Her ses Peter Pejtersen og Keld Olsen i Regionshuset. Foto: Pressefoto

Kan man spare 40 minutter med tunnel, når turen med færgen tager 20?

+Selv om store infrastrukturprojekter - som eksempel tunneler og metroer - ifølge international forskning generelt er præget af alt for positive budgetter og ønsketænkning, så har Region Hovedstadens Trafikudvalg haft et svar fra Greater Copenhagen og lobbyorganisationen HH-Gruppen til Transportministeriet til drøftelse, som argumenterer for, at Vejdirektoratets strategiske analyse af en fast HH-forbindelse er for pessimistisk.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her