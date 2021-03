Se billedserie På Stjernegade hænger figurerne pænt og flot. Foto: Christopher Valeur

Kan aluminiumsfigurer falde ned? Flere borgere er bekymrede

De seneste tre år har figurer af blandt andet Hamlet og Ofelia hængt over flere af gaderne i Helsingør, men nu udtrykker borgere bekymring for sikkerheden. ’De hænger sikkert’, forsikrer manden, der har stået for ophængningen.

Helsingør - 13. marts 2021 kl. 05:34 Af Christopher Valeur

Hvis du har bevæget dig ned langs Stengade eller Stjernegade har du formentlig lagt mærke til de tre figurer, der hænger over gaden, og som har fået en ordentlig omgang med farvekanonen. Det var en arbejdsgruppe under Helsingør Bymidteforum, der tog initiativ til udsmykningen, og siden aluminiumsfigurerne første gang blev hængt op i 2019 har de været genstand for heftig debat.

Bekymring blandt borgere Dette er også tilfældet nu, hvor en række borgere på sociale medier har givet udtryk for bekymring over hvor sikkert figurerne hænger. Vibeke Saunders har blandt andet lavet et opslag om det på 'Helsingør' gruppen på Facebook, hvor hun har lagt en video op af figurerne, hvor det ligner, at de hænger løst. Det er dog ikke tilfældet, forsikrer Christian Schubert, indehaver af Juleministeriet, der har stået for ophængningen af pynten.

- Der er ingen skade på figuren. Hullet er intakt og det er blot en karabin, der skal sættes fast igen. Den modsatte karabin er låst og holder motivet i luften, skriver han på Facebook.

'De hænger sikkert' Det er nemlig sådan, at alle figurerne hænger i to låse. Den ene lås er en låsbar karabin, mens den anden er en almindelig karabin. Derfor vurderer Christian Schubert, at der ikke er risiko for, at figurerne falder ned.

- De hænger sikkert. Der har været vind de sidste dage, og det har gjort, at figurerne danser mere end de plejer. Vi hænger årligt 170 installationer af julepynt op rundt omkring, og vi har principper og sikkerhedslinjer, som vi følger. Vi anvender materiale, der ikke går i stykker på grund af vind. Materiale, der er baseret på årelange erfaringer. Bekymringen er ubegrundet, men forståelig, for det larmer meget i blæst, men grunden til at figurerne er lavet af aluminium i Helsingør er fordi, at byen har meget vind og havgus. Vi er derfor nødt til at bruge materiale, der ikke forgår, fortæller han.

Figur er faldet ned før Selvom Christian Schubert giver udtryk for, at figurerne hænger sikkert, så er det sket tidligere, at en af figurerne faldt ned. Det skete tilbage i 2019, hvor en figur lå på jorden en tidlig morgen. Efterfølgende ændrede man hurtigt karabinhagerne.

- Vi skiftede til en låsbar karabin fremfor en åben en, og det skete to og en halv time efter vi så figuren på jorden, fortæller Christian Schubert.

Klar til at rykke ud Også denne gang har Juleministeriet ageret hurtigt. Efter opslaget på Facebook gik firmaet på inspektionstur, hvor de fandt to figurer, hvis karabiner skulle udskiftes. De figurer hang fortsat sikkert, men bare ikke pænt, og allerede fredag formiddag var karabinerne rettet. Når det er blæsevejr, som det har været de sidste dage, holder de ekstra godt øje med gadepynten.

- Jeg har været i Helsingør tre gange i døgnet de sidste dage. Vi er hele tiden klar til at rykke med få sekunders varsel, og vi er placeret i Fredensborg, så vi kan være i Helsingør på et kvarter, fortæller Christian Schubert.

Helsingør Handel tilfreds Hos Helsingør Handel, som er med i Helsingør Bymidteforum, har man modtaget nogle få klager over støjen, som figurerne kan lave, når det blæser meget. Generelt er de dog tilfredse med figurerne, der skal hænge i gågaden til og med uge 42.

- Juleministeriet blev bedt om at lave figurer i holdbart materiale, og har derfor lavet dem af aluminium. Når det blæser larmer de lidt mere, men de hænger trygt og sikkert. De ryger ikke ned, siger citykoordinator i Helsingør Handel, Kim Backe.

Nyt materiale? De ophængte figurer kommer ikke til at blive ændret til et andet materiale, men hvis fremtidige figurer bliver hængt op, kan det meget vel være, at de bliver lavet med et andet materiale.

- Fremtidige motiver kan godt være af et andet materiale. Vi kommer til at teste plastikmateriale, som også bruges til valgplakater, men hvor vi bare bruger kraftigere kvalitet. Plastikmaterialet vil larme mindre, og hvis der er noget, der falder ned, så ville det ikke kunne lave skade på ting eller mennesker, fordi materialet vejer så lidt, siger Christian Schubert.