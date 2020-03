Martin Thor Pedersen fra Helsingør vil gå til valg på blandt andet styrke den kollektive transport til Helsingør. Foto: Presse

Kampvalg om lokalt regions-kandidatur

Helsingør - 01. marts 2020 kl. 03:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere byrådskandidat Martin Thor Pedersen er blevet Socialdemokratiets lokale kandidat til valget til Regionsrådet. Det kan godt være at kommune- og regionalvalget først finder sted i november 2021, men socialdemokraterne måtte alligevel til valgurnerne onsdag aften. Helsingørkredsen havde nemlig fået besked på at kredsens kandidat til regionsvalget skulle udpeges af medlemmerne allerede nu.

- Det kan være at man synes det er lidt tidligt, men vi indkaldte til ekstraordinære generalforsamling, for at få det på plads efter reglerne, siger kredsformand Vibeke Schmidt i en pressemeddelelse.

De 32 medlemmer der mødte op til generalforsamlingen på Konventum havde to medlemmer at vælge imellem - Martin Pedersen og Emil Kared Larsen.

- Efter introduktionen fra de to kandidater, fik vi valgt kandidaten - og det blev Martin Pedersen, siger Vibeke Schmidt.

I sin introduktionstale fortalte Martin Pedersen at hans hjerte brændte for især tre emner - hospitalsinfrastrukturen, gode offentlige trafikforhold og håndværksuddannelser i Helsingør.

- Regionen skal støtte arbejdet med at få erhvervsuddannelser til Helsingør, den skal støtte arbejdet med at forbedre offentlig transport i Helsingør og den skal sørge for, at hospitalsinfrastrukturen med det nye Hillerød hospital - men måske vigtigst, at Helsingørs sundhedshus bliver et dynamisk, velfungerende og velbemandet center, siger Martin Pedersen, der stillede op til Byrådet ved seneste valg, hvor han dog ikke blev valgt.

- Nu fik vi socialdemokrater to ekstra pladser i Helsingør Byråd, vi fik valgt vores Folketingskandidat, og nu vil jeg gør alt hvad jeg kan for, at vi får en ny Helsingoraner i Regionsrådet, tilføjer han.

Ifølge reglerne skulle der en 2/3-dels flertal for at få valgt en kandidat på stedet, ellers skulle der udskrives valg blandt samtlige medlemmer. Men dette sidst bliver nu ikke nødvendig.

Som afslutningen på generalforsamlingen gav Regionsmedlem Lars Gaardhøj (A) en grundig rapport om udviklingen omkring det nye supersygehus i Hillerød - fra problemer med at få bygget et køkken, over hvor parkeringspladserne skal være, men også at der skal være enkeltværelser for patienter fremfor flersengsafsnit.