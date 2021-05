Kammeroperaen byder endelig indenfor igen

Med tenor Niels Jørgen Riis i titelrollen og et hav af velkendte og elskede sange som 'Sangen har vinger', 'Følges ad' og 'Livets glæder' er det stort set umuligt ikke at komme i godt humør.

Da Kammeroperaen, grundet coronarestriktionerne ikke kan fylde salen til bristepunktet, som de plejer, er der kun et begrænset antal billetter til salg. Så man bør skynde sig at købe billet til sig selv og dem man holder af og som trænger til at blive muntret op. Billetter kan købes via billetto.dk eller i Sweet Image Huset på Stjernegade 10 i Helsingør. Kammeroperaen lover at passe godt på alle. Man skal bare medbringe coronapas, maske og billet, så klarer de resten.