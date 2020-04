På Helsingør Kammer- operas vegne aflyser og udskyder Camilla Illeborg nu to arrangemhter i den nærmeste fremtid. Foto Mie Neel

Kammeropera aflyser to arrangementer

To koncerter hos Helsingør Kammeropera er aflyst på grund af coronasituationen.

Helsingør Kammeropera bliver nødt til at udskyde to arrangementer grundet coronasituationen.

- Og desuden er det sæsonens sidste store operaforestilling, Puccinis Madama Butterfly, som vi virkelig havde set frem til at spille den 2. - 3. maj. Madama Butterfly er udskudt til den 30. oktober kl. 20 og 1. november kl. 16, fortæller Camilla Illeborg fra Kammeroperaen.

Hun håber dog lidt endnu at kunne afslutte sæsonen med den planlagte operamiddag for Kammeroperaens medlemmer, Rossinis gås, den 15. maj, men ser tiden an.