Kammermusik i Domkirken

Man skal ikke tage fejl af 'op. 1' i troen på at det er et tidligt og måske lidt 'umodent' værk. Trioen er en af Beethoven's fineste og mest dramatiske. Beethoven begyndte først at udgive værker i den relativ moden ælder af 25. Hans lærer ved den tid, Haydn, bemærkede at trioen kunne virke 'udfordrende' for publikum. Ja, nemlig - den havde alle de kendetegn som vi i dag hylder Beethoven for - overraskelse, drama, pludslige accenter, pludslige harmoniske skift, såvel som lyrik og romanticisme. Geniet var i sandhed født.