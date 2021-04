Se billedserie Den lille forretning har givet Valdemar Philip Søgaard en smagsprøve på, hvordan det er at være selvstændig og være sin egen chef, og den vej vil han ikke udelukke, at han en dag vil gå. Foto: Privat

Kammerater forvandler gamle skraldestativer til business

For 100 kroner henter Valdemar og Daniel folks gamle skraldestativer. Nogle giver de et nyt hjem, andre bygger de om og sælger på ny, mens de overskydende køres til Jern & Metal i Kvistgård.

Helsingør - 09. april 2021 kl. 06:56 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Den nye affaldsordning efterlader tusindvis af hustande med gamle affaldsstativer. Nogle af den traditionelle, gammeldags slags med trådnet og metallåg - andre i træ. De fleste af dem fejler ingenting, men de kan ikke længere bruges, fordi affaldet nu skal sorteres i kommunens plastikspande. Det 'spild' gav Valdemar Philip Søggard og hans kammerat Daniel en fiks idé.

- Det startede egentlig med, at vi fik de nye skraldespande hjemme hos os og ikke vidste, hvad vi skulle gøre med den gamle. Vi tænkte, at det problem var der nok flere, der stod med, fortæller Valdemar Philip Søgaard.

Sammen med hans kammerat fandt han på, at de måske kunne tjene en skilling på at hente folks gamle affaldsstativer. Kører ud med trailer til kommunens hustande. De skrev et opslag i bygrupperne på Facebook, og snart begyndte de første ordre at tikke ind.

- Folk har været så søde og positive omkring vores idé, og vi har allerede hentet en del, forklarer Valdemar, der netop er fyldt 18 år, og derfor selv kan fører bilen.

- Vi låner min fars bil og en trailer. Der kan vi have omkring 10 stykker ad gange, forklarer han.

Fra affald til blomster I stedet for at kassere de gamle affaldsstativer har drengene givet flere af dem fornyet liv. Værftets Madmarked har budt ind på en del af dem, mens Rørvig Streetfood har gjort det samme. Affaldsstativerne i træ har de selv bygget om til blomsterkasser, som de sælger til interesserede for 150 kroner.

- Vi synes, det er synd at kassere de stativer, der ikke fejler noget. Det er ikke så miljøvenligt, så vi har forsøgt at give dem nyt liv, fortæller Valdemar og tilføjer, at de metalstativer, de ikke kan få afsat andre steder, bliver indleveret til Kvistgård Jern & Metal.

- Vi sørger for, at de ender de rette steder, og så er vores kunder jo fri for selv at skulle tænke på det, tilføjer han.

Valdemar og Daniel tager 100 kroner for at hente et gammel affaldsstativ. De vil primært blive afhentet i aftentimerne, når Valdemar og Daniel har fri fra skole eller i weekender. Ønsker man sit stativ afhentet, kan drengene kontaktes på Facebook eller telefon 29910344, hvor tidspunktet aftales nærmere.