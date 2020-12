Byggeriet af klubhuset sker her foran klubbens nye bådhus ved siden af sejlklubbens bygninger. Foto: Andreas Norrie

Kajakklubben Krogen får nyt klubhus

Byggeriet af Kajakklubbens klubhus er i fuld gang i denne tid.

Helsingør - 14. december 2020 kl. 12:49 Kontakt redaktionen

Det første spadestik til Kajakklubben Krogens nye klubhus er netop taget, og fundamentet til et 170 kvadratmeter stort hus i to etager er igangsat. Klubhuset bygges i sort træ og bliver placeret bag kajakklubbens bådhus med udsigt over havnen og med Helsingør Sejlklub som nabo.

Formand Steen Agerskov Sørensen fra Kajakklubben Krogen glæder sig over, at byggeriet nu er i gang og ser frem til, at kajakklubbens medlemmer kan tage klubhuset i brug til sommer:

- Vi glæder os til nogle væsentligt mere moderne og rummelige bade- og omklædningsfaciliteter og ikke mindst et klublokale, hvor vi rent faktisk alle kan være til stede på samme tid.

- Men om det bliver et klubhus med køkken, sauna- og motionsfaciliteter fra start, det er lige nu usikkert, fordi finansieringen ikke er på plads endnu. Vi har søgt en række fonde uden held, og vil naturligvis fortsætte med at søge. Ligesom vi overvejer at rejse penge ved hjælp af crowdfunding, siger han i en pressemeddelelse fra Helsingør Havne.

Sportsligt samarbejde og liv på havnen

Med byggeriet af klubhuset bliver Kajakklubben Krogen og Helsingør Sejlklub naboer på Nordhavnen. En placering som projektleder Lene Jensen fra Helsingør Havne tror kan bidrage til at skabe yderligere liv på Nordhavnen som helhed:

- Vi glæder os til at se klubhuset færdig og tror, at der kan opstå en god synergi ved at have to så stærke maritime sportsklubber lige ved siden af hinanden. Det vil skabe liv på havnen og kan måske endda være med at inspirere endnu flere af byens borgere til at dyrke maritime fritidsaktiviteter, siger Lene Jensen, der alt i alt vurderer, at klubhuset er landet rigtig godt efter en lang tilblivelsesproces Ligesom Helsingør Havne, ser også kajakklubben frem til at blive naboer til sejlklubben:

- Vi håber, at vi får et godt samarbejde med sejlklubben. Måske vil vi komme til at "dele" medlemmer på den måde, at nogle af vores medlemmer også vælger at melde sig ind i sejlklubben og omvendt. Vi har jo en del til fælles, og allerede nu har begge klubber eksempelvis Stand Up Paddle som en sekundær aktivitet. Måske er der her grobund for en fælles aktivitet her, siger Steen Agerskov Sørensen,

Byggeriet blev påbegyndt: 25. november, og skal stå færdig 27. maj.

Finansieringen a f byggeriet er sådan, at Helsingør Kommune har givet 2.686.000 kr. til råhuset. Helsingør Havne: har bidraget med 207.000 kr. til byggemodning og belægninger. Og endelig bidrager Kajakklubben Krogen: 363.000 kr. til færdiggørelse af husets indre.

Kajakklubben Krogen skal selv finansiere køkken, sauna, redskaber til motionsrum og øvrig indretning. Et beløb der ifølge kajakklubben svarer til 350.000 kr.

Helsingør Havne forbereder ved byggemodningen el, vand og kloak til fremtidige byggerier og havnefunktioner på denne del af havnen. Ligesom havnen etablerer belægningerne, der er nødvendige for at indkapsle de gamle forurenende jordlag på havnen.

