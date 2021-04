Kulturværftets Store Scene danner rammen, når Suede giver koncert i Helsingør 9. maj 2022. Foto: Dean Chalkley.

Kæmpe scoop: Topband gæster Kulturværftet

Helsingør - 20. april 2021 kl. 04:35 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Danskerne elsker Suede, og Suede elsker Danmark.

Sådan er det bare, og den 9. maj næste år bliver det muligt at opleve det legendariske top-band Suede på Kulturværftets store scene.

Det er noget af et scoop, Kulturværftet har gjort, og der er da heller ingen tvivl om, at billetterne bliver revet væk, når salget begynder på fredag klokken 10.

Efterspørgslen var enorm, da Suede i starten af 2020 annoncerede deres meget imødesete Coming Up Tour - en tour, hvor gruppens anmelderroste, tredje album spilles i sin helhed. Få minutter efter, at salget gik i gang, var billetterne revet væk, og netop den reaktion vidnede om den helt specielle position, Suede i snart tre årtier har haft i Danmark. Derfor er det godt nyt for de mange danske fans, at Suede nu tager på en Danmarksturné i fem byer, der bringer dem til Kulturværftet mandag den 9. maj. DCesuden giver de konbcert i Odense, Aarhus og Herning samt ved to koncertert i Falkoner Salen i Køb enhavn.

Med hele fem singler i den engelske top 10 og 1,5 millioner solgte eksemplarer blev Coming Up fra 1996 et skelsættende album for Suede, der indtog hitlister og højtalere med numre som Trash, Saturday Night og Beautiful Ones.

Suede gjorde allerede stort indtryk, da de med deres selvbetitlede første album blev indehavere af det hurtigst sælgende debutalbum i England i næsten et årti. Men det var deres tredje plade Coming Up, der skulle vise sig at blive gruppens største kommercielle succes og også lede dem videre ud over de engelske grænser. Albummet, som præsenterede både glamrock-inspirerede numre og britpop-perler, landede dem også en nominering til den prestigefulde albumpris Mercury Prize i 1997, hvor gruppen var oppe imod kunstnere som Radiohead, Primal Scream, The Prodigy og The Chemical Brothers.

Live har Suede gjort mindst lige så stort indtryk på musikfans og anmeldere verden over som på plade. Med den karismatiske og højenergiske sanger Brett Anderson i front er Suede garanter for medrivende shows, hvor nerve, ambitioner, indlevelse og musikalitet går op i en højere enhed. Danskerne elsker Suede, og Suede elsker Danmark. Det har de endnu engang bevist med denne store gestus, og der er derfor lagt i ovnen til en række mindeværdige koncertoplevelser i hele landet.