Helsingørs vaccinationscenter ligger i Snekkerstenhallen. Foto: Allan Nørregaard

Kæmpe milepæl: Halvdelen af Helsingør er vaccineret

Helsingør er halvvejs. Nu er præcis halvdelen af kommunens borgere blevet vaccineret med covid-19

Helsingør - 09. juni 2021 kl. 16:59 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Nu kan halvdelen af Helsingørs borgere trække vejret lidt mere roligt.

Den 09. juni står nemlig som en milepæl i den lokale fortælling om kampen mod corona-epidemien, da halvdelen af Helsingør Kommunes borgere nu er blevet vaccineret.

Ud af de 63.000 indbyggere i kommunen er præcis 50,5 procent nu blevet vaccineret med første stik.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Samtidig er 32 procent færdigvaccineret og har altså allerede fået andet stik.

Ældre giver plads i toppen Sammenlignet med andre kommuner er Helsingør langt med vaccineudrulningen. Kommunen indtager en 17. plads over kommuner med flest vaccinerede. Der er godt nok et stykke op til Læsø, der indtager førstepladsen, hvor fire ud af fem borgere har fået første stik, men der er også langt ned til Københavns Kommune, hvor blot hver tredje er blevet vaccineret.

Vaccinerne er blandt andet blevet fordelt efter alder, hvor de ældste er blevet prioriteret først grundet den øgede risiko for et alvorligt sygdomsforløb, og det matcher med, hvor langt hver kommune er nået med vaccinationerne.

Således har Læsø landets højeste gennemsnitsalder på 54,6 år, mens en gennemsnitlig københavner helt modsat er 36,2 år gammel. Helsingør ligger i den høje ende med en gennemsnitsalder på 45,2 år.

Håber på mere genåbning At hver anden i Helsingør er blevet vaccineret, er en stor ting, synes formand for Omsorgs - og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune Mette Lene Jensen (V), der også selv har haft corona. Hun ånder dog ikke lettet op endnu.

- Jeg synes, det er herligt, men det kan kun gå for langsomt at få de sidste med. Jeg håber bare snart, det her ender. Vi må erkende, at der stadigvæk er nogle, der bliver smittet hver dag, så jeg glæder mig til, at alle, der har lyst til at blive vaccineret, har fået tilbuddet, siger politikeren og peger på, at det nu er på tide at åbne yderligere op, så især kulturen får bedre arbejdsvilkår.

- Jeg glæder mig til, der bliver åbnet mere op, så særligt kulturlivet og de erhvervsdrivende får bedre vilkår, og vi måske endda slipper for mundbind, siger Mette Lene Jensen (V), der selv lå syg med corona i december kort tid før, vaccinationerne begyndte.

Hvad med anden halvdel? Der går stadig et stykke tid før, Helsingør kan erklære flokimmunitet indenfor kommunegrænsen. Så skal andelen af vaccinerede nå op på de magiske 70 procent - men før andre kommuner (og lande) når lige så langt, er det måske for meget sagt at snakke om decideret lokal flokimmunitet.

Ikke desto mindre er det værd at fejre, at halvdelen af Helsingørs borgere nu er vaccineret, og det bliver der snart bedre muligheder for. Nyheden om de mange vaccinerede falder nemlig på en dag, hvor Folketingets partier er samlet for at diskutere yderligere genåbning af samfundet. Også kontakttallet er i dag faldet til 0,8, hvorfor epidemien er på retræte.

Danmark begyndte at vaccinere mod covid-19 for et halvt år siden. Siden er der blevet skruet op for kapaciteten, og Helsingør har fået et lokalt vaccinationscenter, så der kommer syv-ni-tretten ikke til at gå et halvt år, før anden halvdel af helsingoranerne har fået et godt tilbud om en vaccination. Ifølge Sundhedsstyrelsens kalender er sidste mand på skansen vaccineret den 12. september.