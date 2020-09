Kæmpe litteraturfestival aflyst

Stigende smittetryk i hovedstadsområdet betyder, at NORD-festivalen bliver aflyst. Med den seneste udvikling er det ikke forsvarligt at gennemføre, siger bibliotekschef Søren Mørk Petersen.

- 40 procent af vores gæster kommer fra hovedstadsområdet, så den seneste uges udvikling har været bekymrende. Vi har i månedsvis arbejdet med at kunne sikre en tryg afholdelse af festivalen. Det mener vi ikke, at vi kan nu med den seneste udvikling. Vi vurderer desværre, at det ikke er forsvarligt at afholde NORD i år, siger bibliotekschef Søren Mørk Petersen.

- På festivalen skulle publikum have mødt en lang række forfattere, hvis litteratur virkelig sætter aftryk, litteratur, der ofte er kendetegnet ved, at den ryster os og vender op og ned på vores verden. Vi må konstatere, at det er virkelighedens verden, der nu har overhalet os indenom og vendt op og ned på alting. Det er frygteligt tungt, at forfattere, kunstnere og publikum alligevel ikke får lejlighed til at mødes, siger festivalleder Gro Frank Rasmussen.