Fra kajen i Helsingør kan den store røgsky over Helsingborg ses. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe brand hærger Helsingborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe brand hærger Helsingborg

Ved middagstid tirsdag lød alarmen i genbrugsanlægget i Filborna, da der gik ild i to bunker blandet affald. Bunkerne med affald er enormt store. Den største er 10 meter høj og 30 meter bred.

Helsingør - 29. juni 2021 kl. 13:35 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Hvis man i løbet af tirsdag eftermiddag havde spejdet ud mod den anden side af Øresund, ville man have set en stor røgsky over vores svenske naboer. Klokken 12.30 gik der en alarm fra genbrugsanlægget i Filborna til redningstjenesten i Helsingborg, da en brand var brudt ud i to bunker blandet affald, skriver Helsingborgs Dagblad.

Voldsom brand Redningstjenesten i Helsingborg har haft en drone flyvende over branden for at få et overblik over situationen, og her har man kunne se, at særligt den ene brand er voldsom. - Det brænder i to bunker affald. Den største er 20 gange 30 meter og omkring ti meter høj, siger Lars Anderberg, intern chef for redningstjenesten i Helsingborg til Helsingborgs Dagblad.

Meget røg Ilden stod timevis og forårsagede meget røg, og man kunne således se røgskyen over genbrugsanlægget langs den nordsjællandske kyst. Der er dog ikke grund til at bekymre sig. - Røgen går lige op, så det er ikke et problem for os, siger Lars Anderberg yderligere.

Midlertidigt lukket Bunkerne af affald var placeret i et område, hvor virksomheder efterlader deres affald. Der er derfor midlertidigt lukket for modtagelse af affald fra virksomheder for at undgå at komplicere slukningsarbejdet med yderligere trafik i området. - De, der er på vej, ved nu, at de ikke kan køre ind på anlægget, siger Pernilla Ringström, kommunikationschef hos NSR, der har ansvaret for genbrugsanlægget, til Helsingborgs Dagblad.

Kan tage lang tid Ingen er blevet såret i branden, men ved 15-tiden tirsdag var slukningsarbejdet fortsat i gang, og det vurderes, at arbejdet kan tage lang tid. Lige nu arbejder personalet fra NSR sammen med redningstjenesten om at få adgang til alt, hvad der brænder. - De graver i bunkerne, og vi slukker, men hvor lang tid det tager er svært at sige. Det afhænger af, hvordan det går, siger Lars Anderberg til Helsingborgs Dagblad. I alt er enheder fra to stationer i Helsingborg på plads med støtte fra tankskibe fra Höganäs og Landskrona.