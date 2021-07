Se billedserie Murankrene på Skibsklarerergårdens facade gengiver årstallet for opførelsen af den nuværende bygning, 1637, og over stueetagen, C-R-(S)-K-O-D, som skulle være bygherren, Christen Rasmussen og hans hustru Kirstine Olufs Datters initialer. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Kælderens gamle bjælker afslører fortidens byudvikling

Vaskemaskinen står og blinker, mens moderne egetræsstole tager det meste af pladsen. Det er ikke til at tage fejl af: Kælderen er restaureret i nyere tid. Alligevel gemmer den på én detalje, der trækker os hundrede af år tilbage i tiden, og minder os om, hvor anderledes Helsingør var engang.

Helsingør - 18. juli 2021

Det er i loftet, at man finder den nok mest interessante detalje set i et historisk perspektiv - i hvert fald hvis man, ligesom jeg, nemt lader sig fascinere af alder - af detaljer fra en gammel tid, hvor alting var anderledes.

Hvad det præcis er, der fascinerer mig så meget, har jeg svært ved at sætte ord på, men der er en særlig autencitet gemt i genstande, der har flere hundrede år på bagen. De er en del af historien, og tænk sig, at de er velbevarede gennem så langt tid.

Det er de ældste af bjælkerne i loftet, jeg taler om. Dem, der er en lille smule smallere end de andre. De er fra en helt anden tid - også fra lang tid før, at det gården overhovedet blev bygget.

Et mødested I dag er det Helsingør Vinmuseumsforening, der holder til i Skibsklarerergårdens kælder. Her er indrettet med langborde i massiv eg, og de er indrammet af moderne spisestole i mange eksemplarer. Det er ikke svært at forestille sig, hvordan mennesker samles her i festligt lag.

Flaskegrønne pendler hænger over bordene og giver kældren en dunkel og hyggelig belysning, der inviterer til de røverhistorier, der ellers ikke tåler dagens lys.

Det er her, at museumsforeningen mødes til vinsmagning og planlægning af den næstkommende vinfestival, og det er præcis i trit med, hvad kælderen i sin tid blev brugt til - dengang skibsklarereren havde stedet.

Ældre end 400 år Den præcise alder på de helt gamle loftsbjælker kender vi ikke, men de må være fra før 1580 - for den gang blev den første del af bygningen - der senere skulle blive til den skibsklarerergård, vi kender i dag, opført. Og bjælkerne havde en anden funktion før husets tid.

Ideel til vin Da Skibsklarerergården blev bygget i 1637 af den kongelige embedsmand, toldvisitør Christen Rasmussen, blev det opført med det tidligere hus fra 1580 som fundament. Kælderen lå der derfor allerede, og dens lave temperaturer og dunkle belysning gjorde den ideel til opbevaring af vin - datidens røde guld.

Mens indtjeningen fra sundtolden gik direkte i kongens lomme, så levede byens borgere godt af de mange skibe, der lagde til ude i Øresund med varer fra udlandet og masser af kunder, der kunne gøre indhug i varerne.

I Skibsklarerergården havde man således butik med vin og øl brygget på gården. Samtidig blev huset brugt som herberg og værtshus, hvor sømænd holdt til, når de gik i land.

Fra strand til Strandgade I begyndelsen af 1500-tallet lå kysten noget længere inde i landet, end hvor kajen er i dag. Faktisk lå, der ingen huse i Strandgade, for her skvulpede havet stadig.

Bare godt hundrede år forinden var husene i Stengade dem, der lå i allerforreste række, men nu rykkede kysten sig i takt med, at affald blev smidt på gaden, og det var snart muligt at bygge en ny karré.

I årene inden opførelsen af det, der senere skulle blive Skibsklarerergården, lå der således en skibsbro ud i vandet, netop der hvor gården ligger i dag. Her kunne joller og småskibe lægge til, når de fragtede varer ind fra de store handelsskibe, der lå ude i Øresund, og de ældste bjælker i kælderloftet.. Ja, de udgjorde såmænd skelettet i den gamle skibsbro.

Et vinmuseum Mens Skibsklarerergården i dag fungerer som museum og stort set står udforandret i forhold til, hvordan den så ud efter den seneste gennemgribende modernisering i 1780, så fremstår kælderen under noget mere moderne. Her er installeret et køkken med opvaskemaskine, der står og blinker, og gulvet er helt plan og med røde teglfliser, der alligevel på fineste vis taler ind i den rustikke kælderånd.

Med Helsingør Vinmuseumforeningen som nutidens beboer i kælderen spiller vinen naturligvis stadig en central rolle i lokalet. Et par dekorative tønder flydt med korkpropper, står som rum deler, og tomme vinflasker står på et plateau langs væggen. Bag et gitter ligger de fyldte flasker med et fint lag støv, og moderne karafler står i dag på køkkenbordet.

Helsingør Vinmuseumforening er dannet med formålet en dag at lave et museum i byen, der foreviger og formidler den vinens store betydning for Helsingør. Måske en af byens kældre kunne være den rette placering? Her har vinen i hvert fald fyldt i rigelige mængder.